Cleo w zmysłowej odsłonie. Pokazała się tylko w ręczniku

Cleo buduje od kilku lat swoją karierę dwutorowo. Regularnie raczy fanów kolejnymi singlami, a trzeba przyznać, że co jak co, ale ma naprawdę duże wyczucie chwytliwych melodii i wie, jak tworzyć radiowe przeboje. Zresztą, nie zapomina o stronie wizualnej i każde pojawienie się na scenie to niemałe widowisko. Z drugiej strony cieszy się stałą popularnością jako jurorka dziecięcego muzycznego show, czego dowodem było zdobycie przez nią statuetki dla najlepszej jurorki w ostatnim plebiscycie Telekamer.