Clarkson, Hammond i May w Polsce. Turlali się ze śmiechu

- Jeśli masz poniżej 30-tki, to jedziesz do Polski tak jak do każdego innego kraju. Ale ja czy Jeremy mamy swoje lata i wciąż pamiętamy, że Polska była dla nas niedostępna. Dlatego właśnie chcieliśmy tu przyjechać i pokonać tę trasę z Polski do Słowenii, by przejechać się po miejscach, które kiedyś były dla nas ukryte za Żelazną Kurtyną. To wciąż atrakcyjne - komentuje May w rozmowie z Wirtualną Polską.