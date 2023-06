Jeremy Clarkson kontra Jezus ze Świebodzina. "The Grand Tour" w Polsce

Znalazłem go kiedyś w internecie. Powiedziałem do pozostałej dwójki: "hej, to najbrzydszy samochód jaki widziałem!" Był wystawiony na aukcji za 500 funtów [2,6 tys. zł - przyp. red.]. Złożyłem więc ofertę. Ale jako, że kręciliśmy odcinek w Skandynawii i nie miałem czasu śledzić tej aukcji, zleciłem to ludziom z programu. A ci świetnie wykonali swoją robotę, czyli pilnowali, by nikt mnie nie przebił. I tak zapłaciłem za najbrzydszy samochód świata 12 tysięcy funtów [62 tys. zł] Gdy go kupiłem, postanowiliśmy, że przejdziemy Polskę w samochodach, których nikt nigdy, pod żadnym pozorem, nie zabrałby na taki wyjazd. To zdecydowanie najgorszy samochód jaki posiadam.