Claire Foy żyje w strachu. Jej prześladowca jest ciągle na wolności

Co prawda w listopadzie 2022 r. Penrose przyznał się do prześladowania aktorki, w tym do dwóch zarzutów naruszenia tymczasowego zakazu poprzez wysłanie listu i paczki do Foy. Sąd zastosował tzw. SPO (Stalking Protection Order – nakaz ochrony przed prześladowaniem), a w połowie grudnia miał zapaść ostateczny wyrok.