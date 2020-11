Ciupa w wannie. Nie można oderwać od niej wroku

Ola Ciupa stara się zrobić karierę w branży muzycznej, jednak nie można zapominać o tym, że jest także modelką. Zresztą ona sama co jakiś czas przypomina o tym swoim fanom. Teraz zrobiła to, publikując fotkę, do której pozowała w wannie.

Ola Ciupa w wannie. Nie można oderwać od niej wroku (ONS)