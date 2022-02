Cięta riposta Ogórek do posła PO. "Mam nadzieję, że pan przeprosi prezesa"

Ogórek nawiązała do słynnej wypowiedzi Ewy Kopacz z 2019 r., która przyrównała stopniowe dążenie do obalenia rządu PiS do "dawnych czasów, gdy ludzie rzucali kamieniami w dinozaury". - Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać – twierdziła w programie telewizyjnym, przez co stała się bohaterką memów i szyderstw.