Cichopek płakała na antenie. Kamera miała tego nie pokazać

Lipowska przyznała w rozmowie, że najcięższym momentem na planie "M jak miłość" było dla niej zagranie sceny po śmierci serialowego męża. - Dla mnie był bardzo wzruszający i załamujący moment, kiedy odszedł Wituś Pyrkosz. Miałam odczytanie takiego listu jego, który napisał jak był chory, ale wiedział, że odchodzi. Ja z tym listem idę do jego ukochanego sadu i zaczynam to czytać. Naprawdę było to dla mnie bardzo wzruszające. I mój mąż stanął mi przed oczyma i Witek, którego bardzo, bardzo lubiłam i bardzo się zżyliśmy. To były takie prawdziwe łzy. Naprawdę prawdziwe łzy - powiedziała.