Cichopek nie jest w trudnej sytuacji sama. Może liczyć na duże wsparcie

Tomaszewska doskonale wie, jak czuje się obecnie Cichopek. Sama ma za sobą dwa rozwody i wie, jak bolesne potrafi być rozstanie. Prezenterka konsekwentnie jednak nie opowiada o swoich związkach. Nie tylko uważa, że nie należy to do dobrego tonu, ale dodatkowo nie robi tego z szacunku do byłych partnerów i tego, co przeżyli razem. Ponadto twierdzi, że zachowanie po rozstaniu świadczy przede wszystkim o nas samych.