Christina Applegate poruszająco o swojej chorobie. Nie zwróciła uwagi na sygnały

Trzeci sezon "Już nie żyjesz" ma mieć premierę 17 listopada. Applegate przyznaje, że jeszcze nie wie, czy go obejrzy, czy będzie to dla niej zbyt bolesne doświadczenie. - Czy ludzie będą go nienawidzić, czy będą go kochać, czy będą tylko skupiali się na tym, że wyglądam jak kaleka - trudno, niech będzie. Ale mam nadzieję, że ludzie obejrzą to z przyjemnością i pożegnają te dwie dziewczyny - podsumowała.