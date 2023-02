Christina Applegate mówi o końcu kariery. Jest nieuleczalnie chora

Christina Applegate w styczniu otrzymała nominację Screen Actors Guild za rolę Jen Harding w ostatnim sezonie "Już nie żyjesz" ("Dead to Me") Netfliksa. Gala wręczenia aktorskich nagród odbędzie się w nocy z 26 na 27 lutego. Applegate zasugerowała, że będzie to symboliczny koniec jej kariery aktorskiej.