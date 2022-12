"Chłopaki do wzięcia" hitem Polsat Play. Widzowie kochają ten program

Wynik przełożył się na 38 proc. udziału w grupie komercyjnej 16-49 oraz 1,35 proc. w grupie 16-59. To więcej niż średni udział w rynku stacji, który w grupie komercyjnej 16-49 wyniósł w 2021 r. 0,72 proc. Najwięcej widzów miał finałowy odcinek "Chłopaków do wzięcia". Obejrzało go 348 tys. widzów.