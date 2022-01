"Cheer" Netfliksa. Łzy, pot i krew. Piękno sportu w cieniu pedofilskiego skandalu

Dzięki "Cheer" cały świat dowiedział się, jak ciężki to sport. Pierwszy sezon serialu dokumentalnego śledził treningi drużyny z college'u Navarro w Teksasie, przygotowującej się do krajowych zawodów. Kontuzje, ból, nadludzki wysiłek, skomplikowana choreografia, uśmiech mimo wyczerpania to codzienność każdej zawodniczki i zawodnika. Kamera twórców "Cheer" sięgnęła jednak o wiele dalej niż na salę treningową. Dokument to także opowieść o tym, jak przynależność do drużyny zmieniła życie tych dorastających ludzi.