Chance Perdomo nie żyje. Miał zaledwie 27 lat

Kim był Chance Perdomo?

Urodzony 19 października 1996 r. w Los Angeles Perdomo przeprowadził się z matką do Anglii, gdzie zdobył edukację. Początkowo miał studiować prawo, ale zmienił zdanie, wybierając aktorstwo. Swój debiut telewizyjny zaliczył w serialu "Hetty Feather" w 2017 r. Rok później zagrał już główną rolę w filmie BBC "Killed by My Debt". Za swoją kreację otrzymał nominację do BAFTA TV.