Cezary Żak szczerze o małżeńskiej wierności. "Były pokusy"

Żakowie poznali się w na początku lat 80. we Wrocławiu, gdzie oboje studiowali w filii krakowskiej PWST, choć na różnych wydziałach. Katarzyna, z domu Matusiak, ukończyła lalkarstwo, Cezary zaś aktorstwo. Młodszą o dwa lata koleżankę z uczelni Żak poznał na obozie jeździeckim, a 1985 r., mając dwadzieścia parę lat, złożyli sobie małżeńską przysięgę. Aktorska para jest ze sobą niezmiennie prawie od czterech dekad, co niektórym wydaje się wprost nie do pomyślenia.