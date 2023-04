Celińska walczyła z alkoholizmem. Dzieci proszą ją o jedno

Obecnie Celińska bardzo wyczekuje Wielkanocy, bo wtedy spotyka się ze swoimi dziećmi i wnukami. Cały czas zdaje sobie sprawę, że kiedyś przez alkohol mogła stracić to, co najważniejsze. Z racji, że nie była mamą, jaką chciała być, często za to przeprasza. - Dzieci wybaczyły mi i wciąż proszą, żebym przestała do tego wracać. Mówią: "Mamo, to tak dawno było". Te słowa bardzo mi pomagają. Nie piję już 35 lat - powiedziała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".