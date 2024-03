Celine Dion opublikowała nowy post. Poruszające pożegnanie

Eric Carmen zaczynał karierę na początku lat 70. w zupełnej kontrze do dominującego wówczas hard rocka. Bardzo szybko zdobył serca szczególnie kobiet swoimi potężnymi balladami. Jedną z nich była "All By Myself", która stała się tzw. evergreenem. Nagrywali ją później m.in. Frank Sinatra, Tom Jones, Sheryl Crow i Celine Dion.