Caroline Flack do momentu śmierci była ośmieszana przez brytyjskie media. Poniosą za to karę?

Samobójstwo Caroline Flack wstrząsnęło brytyjską opinią publiczną. Okazuje się, że w ostatnich tygodniach życia prezenterka "Love Island" była zaszczuwana przez tabloidy.



Caroline Flack od niemal 20 lat pracowała w mediach. Popularność zdobyła jako współprowadząca brytyjskiego "X Factora". W 2014 r. zwyciężyła w programie "Strictly Come Dancing", będącym brytyjską wersją "Tańca z Gwiazdami". Odtąd nie schodziła z okładek tabloidów i jak niedawno się zwierzyła, to wtedy zaczęła się jej walka z depresją i atakami paniki.

Jeszcze kilka miesięcy temu nic nie wskazywało na to, że w życiu prezenterki dzieje się coś niepokojącego. Wszystko zmieniło się 13 grudnia 2019 r., kiedy to Caroline Flack została zatrzymana pod zarzutem napaści na swojego partnera, tenisistę Lewisa Burtona. W trakcie awantury dziennikarka miała rzucić w niego lampą. Podczas zatrzymania funkcjonariusze odnotowali u niej samookaleczenia. Kobieta opuściła areszt za kaucją i otrzymała zakaz zbliżania się do mężczyzny. Mimo że oboje prosili o zniesienie zakazu, sąd odrzucił ich wnioski.