Były ochroniarz Ellen DeGeneres o pracy z nią: "To było poniżające!"

Wydawało się, że Ellen jest tak kochana przez Amerykanów, że nic nie jest w stanie zagrozić jej pozycji. Niestety co chwila na światło dziennie wypływają kolejne historie, w których DeGeneres jest czarnym bohaterem.

- Ochraniałem już wiele gwiazd. Ale Ellen była jedyną, która się ze mną nie przywitała. Z kolei jej żona Portia, była bardzo sympatyczna. Przedstawiła mnie Ellen, która tylko rzuciła na mnie okiem i nawet nie powiedziała "dzień dobry". Potraktowała mnie z takim chłodem, że to było wręcz poniżające.

To kolejne słowa krytyki pod adresem gospodyni popularnego talk show firmowanego jej nazwiskiem.

Niedawno pisaliśmy, że ponad 30 osób pracujących nad techniczną realizacją "The Ellen DeGeneres Show" nie dostawało informacji na temat wypłat i kolejnych zleceń. W tym samym czasie produkcja zatrudniła zewnętrzną firmę do kręcenia nowych odcinków. Ludziom nie spodobało się także, gdy porównała domową izolację do bycia w więzieniu.