Były mąż Joanny Kurskiej odsunięty od pracy? Przez Rodowicz i Mel C

Na niecały tydzień przed sylwestrową imprezą TVP, Melanie C odwołała swój przyjazd do Polski i występ na scenie w Zakopanem. Swoją decyzję tłumaczyła tym, że stałoby to w sprzeczności z ideami, jakimi kieruje się w życiu. TVP przyjęła to z zaskoczeniem. W rozmowie z Wirtualną Polską eksperci dywagowali, czy brytyjska artystka może spodziewać się teraz finansowej kary za odwołanie występu. Konsekwencje wydają się jednak inne i poniesie je nie gwiazda, a jeden ze współpracowników TVP.