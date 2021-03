"Byłeś dzielny". Gwiazda TVP znów pogrążona w żałobie

Czego nie pokazał serial o Osieckiej?

"Tata i mała Basia ❤ Dziękujemy ci tato za to, co nam dałeś, że przyniosłeś mi skrzypce i dzielnie kroiłeś mi ser, i znosiłeś moje fochy w trakcie ćwiczeń na instrumencie. Że dałeś mi pieska i nosiłeś mnie jak księżniczkę do łóżka, i czytałeś nam bajki! Byłeś dzielny! Nie tak jak my! Teraz już jesteś daleko w super świecie dusz, do którego każdy z nas chce należeć! O godz. 10.40 odszedłeś przy mnie i mamusi - najcudowniejszej twojej żonie, która tobą opiekowała się od początku do końca! Kochamy cię, dbaj o nas !!!!" – napisała aktorka.