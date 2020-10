"Byłam w ciąży parokrotnie". Szczere wyznanie córki Jacka Kaczmarskiego

Patrycja Volny opublikowała wzruszający post w mediach społecznościowych

Okazało się, że Patrycja Volny nie raz była w ciąży. Jednak jej córka jest jedynaczką. "Jestem młodą kobietą. Odpukać, zdrową i sprawą. Miałam w życiu troszkę pod górkę – przemoc i uzależnienia w rodzinie, trudności finansowe, zdrowotne… jak to bywa" - tak rozpoczyna się post Patrycji. "To, że przetrwałam, zawdzięczam mojej Matce. Moja Matka była w ciąży parokrotnie. Jestem jedynaczka. Ja byłam w ciąży parokrotnie. Moja córka jest jedynaczka" - dodała.

"Aborcja to nie antykoncepcja. Hormony wala czasami tak mocno, że tracisz rozum – nie chcesz usuwać ciąży. Nie chcesz, ale to robisz, bo wiesz, że życie potrafi być wredne. Robisz to, bo nie chcesz serwować nowemu istnieniu urodzinowego pakietu cierpień i bólu. Nie tak ma być" - podsumowała Patrycja Volny.