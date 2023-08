Była uczestniczką "Projektu Lady". Zaręczyła się ze swoją partnerką

W jednym z postów Gac opisała swoją trudną historię. "Mam 28 lat. W wieku 14 lat trafiłam do pogotowia opiekuńczego, następnie do domu dziecka, a później ośrodka wychowawczego. Pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, ale zawsze kochałam rodziców. Wzięłam udział w programie, w którym nauczyli mnie innego spojrzenia na świat i teraz wiem, że mogę osiągać dużo, ale wymaga to ciężkiej pracy. Gdy podróżuję, czuję się wolna. Mam pracę, którą lubię i jestem szczęśliwie zakochana. Rzadko kupuje ubrania, a pieniądze wolę przeznaczać na wyjazdy", napisała.