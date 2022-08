Była Słoneczkiem w "Teletubisiach". Zdradziła, ile na tym zarobiła

Smith nie czuje się oszukana i chętnie wraca pamięcią do tamtych lat. Czego nie można powiedzieć chociażby o rodzinie Simona Sheltona. Ten brytyjski aktor zakładał kostium Tinky-Winky i latami ukrywał fakt, że ma problem alkoholowy. W styczniu 2018 r. został znaleziony martwy przy portowym barze. Mężczyzna upił się i zasnął na dworze, co doprowadziło do śmiertelnego wyziębienia. Cztery dni później miał obchodzić 52. urodziny.