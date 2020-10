Był ministrantem u znanego księdza. Rozpłakał się na jego wspomnienie

Znany choreograf i juror "Mam talent" urodził się na Kubie i przeprowadził się do Polski w wieku 5 lat. Polscy dziadkowie postanowili, jak najszybciej nauczyć go języka i obyczajów. Pomocne w tym były wizyty w pobliskim kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.

To właśnie w tej parafii rezydował ks. Jerzy Popiełuszko, który w latach 80. był kapelanem "Solidarności". Agustin Egurrola wraz z reporterką "Dzień dobry TVN" ponownie odwiedził to miejsce i wspominał, że zaangażowany duchowny był non stop obserwowany przez SB, dlatego hutnicy zbierali się przed plebanią, aby go ochronić.

- Najtrudniejszy, najbardziej wstrząsający moment to był 30 października, kiedy to nagle ksiądz w trakcie mszy wyszedł i ogłosił, że znaleziono zwłoki ks. Jerzego Popiełuszki. Stałem tu po prawej stronie i wszyscy ryknęli takim płaczem, to było tak dojmujące. Ten kościół zatrząsł się rozpaczą nas wszystkich. To było coś, czego nie zapomnę do końca życia - wspomina.