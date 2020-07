Burza wokół paska "Wiadomości". Prawdziwy czy nie?

Zarzuty, że Andrzej Duda grał w kampanii na antysemickich nastrojach, które podgrzewała redakcja "Wiadomości", formułowała w swoim programie m.in. Monika Olejnik . Dziennikarka TVN24 jako przykład podała materiał z informacyjnego programu Jedynki, zapowiedziany - jak twierdziła - paskiem "Trzaskowski odbierze 500+ i odda Żydom". Takiej belki faktycznie nie było, choć właśnie taka teza padła w materiale Konrada Węża zatytułowanym "Trzaskowski odbierze Polakom 200mld?" w wydaniu "Wiadomości" z 15.06. Sugestia, która nie padła bezpośrednio w pasku, znalazła się jednak bardzo wyraźnie w całym materiale , przeciwko któremu zresztą zaprotestowały środowiska żydowskie w skardze do Rady Etyki Mediów .

Na słowa Moniki Olejnik ostro zareagował m.in. szef "Wiadomości", Jarosław Olechowski, który zaprzeczył, by kiedykolwiek w programie pojawił się taki napis. Krążący w sieci screen z belką z wspomnianym tytułem, nazwał "ordynarną manipulacją" i wywołał tym samym burzę. Mimo iż miał rację co do prawdziwości belki, jego słowa o manipulacji uznano za hipokryzję. Internauci postanowili odświeżyć pamięć szefowi "Wiadomości", przypominając najbardziej kontrowersyjne paski z ostatnich dni.