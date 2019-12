Burza na profilu Magdy Gessler na Facebooku. Fanka czuje się oszukana

Magda Gessler od kilku dni dzieli się z fanami świątecznymi przepisami i wysyła im pozytywną energię na Boże Narodzenie. Sama nie może liczyć na spokój. Jedna z wielbicielek gwiazdy ma do niej żal, który wyraziła na Facebooku.

Magda Gessler kilka dni temu założyła specjalny kanał na YouTube, gdzie prezentuje sprawdzone przepisy na święta. Za projektem restauratorki stoi Kuba Wojewódzki. Dla tych, którzy nie chcą gotować sami, Gessler ma też do zaproponowania wypieki ze swoich restauracji, które można zamawiać przed Bożym Narodzeniem, ale pod warunkiem, że ma się spory zapas gotówki, bo ceny nie należą do przystępnych.

Jedna z obserwatorek napisała, że pół roku temu wygrała konkurs, w którym nagrodą była kolacja z Gessler. Okazało się, że do tej pory nie doszło do spotkania. Co więcej, fanka Magdy nie może doprosić się o jakikolwiek kontakt z restauratorką. Pod jej wiadomością pojawiło się mnóstwo zszokowanych reakcji. Inni także chcą wiedzieć, co się wydarzyło i domagają się, by Gessler zabrała głos. Na razie, bezskutecznie.