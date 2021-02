Brzozowski chory na COVID-19. Zdradził, jak się czuje

Rafał Brzozowski to jedna z czołowych gwiazd TVP. Wokalista prowadzi teleturniej "Jaka to melodia". Przez dwa sezony był również gospodarzem "The Voice Senior". Podczas sobotniego finału musiał jednak zrezygnować z roli z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie godnie zastąpiła go Marta Manowska. Okazuje się, że Rafał miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19. Gwiazdor wykonał test, który przyniósł wynik pozytywny, o czym poinformował w najnowszym wpisie na Instagramie.