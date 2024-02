Brian Peck został oskarżony o pedofilię. Dawni przyjaciele wspominają, jak manipulował ludźmi

- Matka ofiary odwróciła się i powiedziała do niego: "Spójrz na tych wszystkich sławnych ludzi, których przyprowadziłeś ze sobą i posłuchaj: to nie zmienia tego, co zrobiłeś mojemu dziecku". Po prostu siedziałem i chciałem umrzeć. Pomyślałem: "Co ja tu do cholery robię?" - opowiadał Friedle.