"Dżentelmeni". To będzie hit na Netfliksie. Kiedy premiera serialu?

Kiedy premiera serialu "Dżentelmeni" na Netfliksie?

Wiemy, że "Dżentelmeni" składają się z ośmiu odcinków. Każdy z nich ma trwać około godziny, co generalnie jest zgodne z normami, jeśli chodzi o długość odcinków na Netfliksie. Premiera produkcji zaplanowana na serwisie jest na 7 marca. Czy będzie to hit? Można zakładać, że wielu użytkowników serwisu może być zaciekawionych fabułą. Z kolei fanów filmu nie trzeba nawet zachęcać, by ponownie odwiedzili to uniwersum.