Brat księżnej Diany był skandalistą. Porzucił żonę tuż po narodzinach dziecka

Pierwszy raz ożenił się w 1989 r. z modelką Victorią Lockwood. Po roku na świat przyszła ich córka Kitty, później bliźniaczki Eliza i Emelia oraz syn Louis. Niestety temu małżeństwu daleko było do ideału. Media ujawniły, że Victoria Lockwood cierpi na zaburzenia odżywiania oraz ma problem z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Aby uniknąć wścibskich reporterów, małżeństwo wyprowadziło się do RPA. To jednak nie uratowało ich związku. Rozwiedli się w 1997 r., już po śmierci księżnej Diany.