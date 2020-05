Są rozczarowani. Afera z Trójką przykrywa palący problem

" Zabawę w chowanego " - nowy film braci Sekielskich o księdzu-pedofilu - odtworzono już ponad 4,2 mln razy na YouTube. Temat był nr 1 w mediach w pierwszy weekend publikacji produkcji. "Zabawę w chowanego" można oglądać od sobotniego poranka (16 maja). Trudno było o głośniejszy temat - do czasu, gdy wybuchła afera w radiowej Trójce.

- Troszeczkę jesteśmy zażenowani, że sprawa piosenki przykrywa temat filmu, ale też wiemy, jakie są reakcje. Trójka zdycha już od lat, a to jest kolejny element jej zdychania - powiedział Marek Sekielski.

Ostro odniósł się do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego , nazywając go "dyktatorkiem z Żoliborza". - Marzy mu się dyktatura węgierska, która polega na tym, że wszystkie media są w rękach jednej, słusznej władzy i wszystkie ją chwalą - skomentował.

Sekielscy o TVP

Sekielscy w relacji na żywo nie bawili się w dyplomację. Odnieśli się też do faktu, że "Wiadomości" TVP w swoim materiale nie podały nazwy filmu, a i o całej produkcji jedynie wspominały , nie punktując w żaden sposób faktu, że polski ksiądz wykorzystywał seksualnie dzieci przez lata i nie został za to ukarany.

Zażartowali, że TVP jeśli chce, to może za darmo wyemitować "Zabawę w chowanego".

Zarzuty dotyczące homoseksualizmu

Bracia podczas relacji na żywo odnieśli się też do oskarżeń, że w filmie zrównano homoseksualizm z pedofilią. Punktował to m.in. Jacek Dehnel. Pisarz zwrócił uwagę Sekielskim, że rozpowszechnili "homofobiczną propagandę" .

- W filmie nie ma postawionego znaku równości między homoseksualizmem a pedofilią. Jest związek między homoseksualizmem wśród duchownych, a ukrywaniem m.in. przestępstwa pedofilii. To jest wyraźnie powiedziane i o tym mówi ks. Isakowicz-Zalewski i Terlikowski - odniósł się do tych zarzutów Marek Sekielski. Więcej o tym przeczytacie w naszym poprzednim artykule.

"Zabawa w chowanego" - kontrowersje

Wśród pytań od internautów pojawiło się też to, czy próbowano zablokować "Zabawę w chowanego" na jakimś etapie prac. Marek Sekielski przyznał, że został poproszony o spotkanie z mężczyzną, który zajawił, że ma informacje na temat SKOK-ów (tą aferą zajmą się w kolejnej produkcji).

Okazało się, że mężczyzna znalazł sobie tylko taki powód, by spotkać się z Sekielskim, a chodziło mu o to, by dowiedzieć się, ile kosztowałoby wygumkowanie z "Zabawy..." biskupa Edwarda Janiaka.