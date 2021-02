Bożenka z "Brzyduli" to prawdziwa ślicznotka. Pokazała się w ponętnym wdzianku

Paulina Kondrak błyszczy w reaktywowanej w ubiegłym roku "Brzyduli", w dużej mierze kradnąc show znanej z tej roli Julii Kamińskiej. Choć to właśnie serialowa Ula musi się napracować, by wrócić do dawnej, przebojowej wersji siebie, to pierwsze skrzypce jako brzydkie choć bardzo przebojowe kaczątko gra właśnie Kondrak.