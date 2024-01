Bożena Dykiel została osaczona przez Służbę Bezpieczeństwa. Zażądano, żeby wystąpiła w filmie pornograficznym

Najważniejszą częścią planu SB było nakłonienie Bożeny Dykiel, aby zwabiła niemieckiego dyplomatę do mieszkania naszpikowanego mikrofonami i kamerami, a następnie zaciągnęła go do łóżka. Nagrane igraszki miały podsłużyć do szantażu Elbego i pozyskania go jako agenta. Dykiel stanowczo odmówiła zagrania napisanej dla niej roli.