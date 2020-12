Bożena Dykiel nie robi Wigilii. Podała powód

Zobacz wideo: To będą dla nich pierwsze takie święta

– Od jakiegoś czasu cenię swoją pracę i gotowanie, ponieważ zajmuje mi to coraz więcej czasu. Mam już zakiszony barszcz, mam podzielonego karpia, mam już wszystko przygotowane. A część rzeczy noszę do córki – wyjawiła w studiu TVP.

Wigilia w rodzinie aktorki odbędzie się w kameralnym gronie. - Przychodzimy tylko my z mężem i dwójka naszych przyjaciół. Jesteśmy w bardzo małym gronie. Moja córka przychodzi do mnie w pierwszy dzień świąt – podsumowała.

Nie obyło się też bez składania świątecznych życzeń. Bożena Dykiel przy okazji zaapelowała do widzów. Prosiła, by dbali o siebie i swoich bliskich w tym wyjątkowym czasie. A tym, którzy nie mają pomysłu na wytłumaczenie braku obecności podczas dużych rodzinnych świąt, zasugerowała proste rozwiązanie.

- Wystarczy powiedzieć rodzicom, że się ich kocha i chce kochać jak najdłużej, dlatego należy stosować się do obostrzeń – podkreśliła stanowczo, zaznaczając, że to najlepszy sposób na zatrzymanie rozprzestrzeniania koronawirusa i na to, by pandemia skończyła się jak najszybciej.