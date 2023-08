Bovska marzyła o Bursztynowym Słowiku. Spodziewała się jednak, że przegra

Tak, myślę, że tak. Może trochę nieskromnie tak mówić, ale takie rzeczy się naprawdę wie, kiedy schodzi się ze sceny - wie się, czy poszło dobrze i czy dało się z siebie wszystko. Dałam z siebie wszystko, by wyrazić to, co zawarte jest w mojej piosence. Bo musiała się ziemia palić! Zresztą nie tylko ja czułam że było dobrze - kiedy zeszliśmy ze sceny, wszyscy mieliśmy podobne odczucie. To była taka atmosfera: "mamy to, udało się!". Nikt nie miał do nikogo pretensji, że coś źle zrobił, źle zagrał, komuś w czymś przeszkadzał. Czuliśmy też bardzo dobrą energię od wszystkich, którzy byli wtedy na backstage'u.