Bosacka łapie się za głowę. Porównała cenę masła w Polsce i Anglii

Pod jej wpisem jak zwykle rozgorzała dyskusja. "Cena rośnie, gramatura spada, a wszystko tak, że klient nie zauważa, zmniejszenia ilości produktu, opakowanie sprytnie to maskuje" – napisała jedna z fanek. "A co jest bardzo zabawne to czasem masło polskie 200g w polskim sklepie w Anglii jest tańsze niż w PL", "Jak przylatuje do Polski, to za zakupy płacę tyle samo co w UK , no z tym że zarobki u nas inne" – komentowali inni.