"Bolesny falstart". Rozczarowujące "Erynie" na TVP VOD [RECENZJA]

Edward Popielski (w tej roli Marcin Dorociński), cokolwiek narwany i niespokojny były stróż prawa, intelektualista i erudyta, prowadzi w przedwojennym Lwowie własne śledztwo związane z serią tajemniczych morderstw, które wstrząsają miastem. Kluczem do rozwikłania zagadek okazuje się być szyfr oparty na hebrajskich inskrypcjach, a jego odcyfrowanie może pomóc w zapobiegnięciu kolejnym zbrodniom. O ile krótkie streszczenie fabuły wydaje się intrygujące i zachęcające, samo wykonanie zachwytów absolutnie nie wzbudza. Próby budowania atmosfery kończą się klęską, choć nie do końca można ustalić, gdzie tak naprawdę leży główny problem. Poszczególne sceny wydają się być montowane trochę na chybił trafił, scenografia wygląda momentami jakby sklejono kawałki kartonu na klej szkolny, który miałby za chwilę puścić, aktorzy teatralnie wypowiadają swoje kwestie, ale bez przekonania, bez bigla i zapału. Jedynym elementem, który jakkolwiek spaja całość, jest obecność Marcina Dorocińskiego i jego głęboki, kojący głos z offu, ale bez dalszego pomysłu na poprowadzenie tej postaci i wydobycie jej znaczenia dla całości projektu, nawet i te zabiegi wydają się po prostu stratą czasu i energii. Tętniący życiem Lwów, perła Wschodu, wydaje się miastem niemal wymarłym, zupełnie jak gdyby jedynymi ludźmi zamieszkującymi przestrzeń byli bohaterowie, którzy mają coś w konkretnej scenie do zrobienia lub powiedzenia – czyżby po zakupie praw do ekranizacji powieści zabrakło środków na zatrudnienie statystów i przygotowanie odpowiedniego dla nich otoczenia?