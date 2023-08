Bogusław Wołoszański wycofał się w ostatniej chwili. Odmówił znanym dziennikarzom

Ale gdy kilka dni temu lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że reprezentantem partii w wyborach do Sejmu będzie Bogusław Wołoszański, nie odbyło się to bez konsekwencji dla jego programu. Następnego dnia zdjęto "Sensacje XX wieku" z ramówki TVP Historia. Władze TVP zapewniły, że programy z udziałem Wołoszańskiego powrócą do ramówki po wyborach parlamentarnych.