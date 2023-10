Bogusław Wołoszański poznał żonę w telewizji. "Bez Hanki byłbym nieszczęśliwym człowiekiem"

Jeśli Bogusław Wołoszański jest głową rodziny, to żonę Hannę można przyrównać do decyzyjnej szyi. To ona ogarnia całą tzw. prozę życia z finansami włącznie. To ona również zarządza klejnotem rodowym Wołoszańskich. Poznali się w zamierzchłych czasach, kiedy w kraju królowało słynne pytanie: "Pomożecie?".