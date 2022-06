Bogdan Kalus trafił do szpitala. Pokazał się pod kroplówką i w masce tlenowej

"Duuużo zdrówka", "Życzę Panu szybkiego powrotu do zdrowia", "Co się stało Panie Bogdanie? Zdrowia życzę", "Niech się Pan trzyma!" - pisali Kalusowi fani pod zdjęciem na Instagramie. Jeden z obserwatorów wbił mu jednak szpilkę, pisząc, że wygląda to na akcję sponsorowaną przez klinikę oznaczoną w poście.