Bliscy stoją za nimi murem. Maciej Kurzajewski publicznie podziękował synom

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek od kilku tygodni są pod ostrzałem byłej żony prezentera, Pauliny Smaszcz, która wylewa w sieci żale pod adresem swojego eks i jego obecnej partnerki. Wygląda jednak na to, że w tym trudnym czasie prezenterzy TVP mogą liczyć na to, co w życiu najważniejsze, czyli wsparcie najbliższych im osób. Gospodarze "Pytania na śniadanie", którzy w miniony weekend hucznie świętowali 70. urodziny swojej stacji, udzielili po jubileuszowym koncercie TVP krótkiego wywiadu "Super Expressowi".