Paulina Smaszcz publikuje obelżywy komentarz o Katarzynie Cichopek. "Rozbiła rodzinę"

Mimo to ekspertka od PR i coach wciąż obstaje przy swoim. Choć tuż po rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim na początku 2020 r. obstawała, że to ona zdecydowała o rozstaniu, teraz twierdzi, że została przez męża porzucona, a jego romans z koleżanką z pracy zaczął się podczas nagrań do programu "Czar par", który był emitowany jesienią 2019 r.