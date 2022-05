Polsat ostrzył na nią zęby. Lipińska rzuciła zaporową stawkę?

Blanka Lipińska ma powody do świętowania. Pokazała światu ekranizację drugiej części swojej książki. I chociaż krytycy film miażdżą, widzowie masowo go oglądają. Dzięki Netfliksowi "365 dni" znów jest międzynarodowym hitem. Blanka tymczasem pławi się w swoim sukcesie, z dumą przyznając, że niemałą popularnością cieszą się nadal jej książki (do których w swoich pracach nawiązują nawet... maturzyści).