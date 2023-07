Bitwa pod Grunwaldem według TVP. Nie obyło się bez zgrzytów

Chyba że chodziło o wspomniany w filmie fakt, że dla Litwinów pod Grunwaldem wygrał Witold, a nie Władysław. Nie miało to jednak związku z wątkiem niemieckim (druga wojna światowa, Gestapo), o którym wspominał Skoczeń. Trudno też zgadnąć, o jakie "wielkie emocje" chodziło mu w kontekście "prawie 600 lat po bitwie". Czyli kiedy dokładnie? Bo jeśli mowa o drugiej wojnie światowej i poszukiwaniu obrazu przez Niemców, to rozgrywało się to w latach 40. XX w., czyli ok. 530, a nie "prawie 600" lat po porażce Krzyżaków.