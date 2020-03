Bindi Irwin już po ślubie. Koronawirus pokrzyżował jej plany

Bindi Irwin zamieściła na swoim profilu na Instagramie ślubne zdjęcie i poinformowała, że 25 marca została żoną Chandlera Powella. "Zorganizowaliśmy skromną ceremonię i poślubiłam mojego najlepszego przyjaciela. Brakuje mi słów, by opisać pokłady miłości i światła, które są teraz w moim sercu" – napisała młoda mężatka pod zdjęciem w białej sukni. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała ich plany, czego córka łowcy krokodyli nie kryła w swoim wpisie.

Bindi potwierdziła, że na ślubie nie było żadnych gości. Mama pomogła jej się przygotować, a młodszy brat prowadził ją do ołtarza w australijskim zoo, zarządzanym od lat przez ród Irwinów. Razem z mężem zapaliła też świeczkę ku pamięci ojca, który zmarł po ataku płaszczki w 2006 r .

"To była bardzo trudna decyzja, ale konieczna ze względów bezpieczeństwa. Chcielibyśmy, by wszyscy nasi przyjaciele i członkowie rodzin byli tam razem z nami. Ale to urocze, że będziemy mogli podzielić się zdjęciami i nagraniami" – dodała młoda mężatka.