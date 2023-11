Biją rekordy YouTube. Polacy wciągnęli się w oglądanie obrad Sejmu

- To efekt przeniesienia na Youtube’a zainteresowania samymi wyborami i odmłodzenia elektoratu wyborczego. We wcześniejszych wyborach frekwencja była sporo niższa głównie o tą młodszą grupę. Teraz młodzi poszli tłumnie głosować i to widać właśnie na Youtubie. Nie jest to platforma dla sędziwych odbiorców tylko raczej dla tych wiekowo średnich i młodszych. [...] Ten młodszy elektorat w naturalny sposób chce przyjrzeć się, czy ich głos nie został zmarnowany - twierdzi medioznawca.