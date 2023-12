Big Cyc bez ogródek o rządach PiS. Wspomnieli o PRL

Gdy zostali zapytani, o co mają największe pretensje do partii Jarosława Kaczyńskiego, Skiba wymienił całą listę. - PiS nabruździł w każdej dziedzinie – w służbie zdrowia, służbach porządkowych, kulturze, edukacji… Mógłbym tak wymieniać bez końca. Afera goniła aferę, a nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Politycy tej partii ukradli wszystko, co mogli – lokalne gazety, rozgłośnie radiowe i telewizję. Byli tak pazerni, że przechodzi to ludzkie pojęcie. Wprowadzili do mediów cenzurę i uczynili z nich tubę propagandową. Nawet za PRL-u nie było tak źle, jak przez ostatnich osiem lat - oznajmił.