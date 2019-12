Ostatni sezon "Big Brothera" miał mniejszą oglądalność w porównaniu do poprzedniego. Kolejna edycja programu planowana jest na jesień 2020 r.

"Big Brother". Wyniki oglądalności ostatniego sezonu reality show

Ostatni sezon "Big Brothera" przyciągnął przed ekrany znacznie mniej widzów niż wcześniejsza edycja - oglądalność spadła o 264 tys. osób. Średnia widownia całego poprzedniej odsłony reality-show wyniosła 758 tys. osób, co przełożyło się na 5,28 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów.

- "Big Brother" jako format niezaprzeczalnie zyskał sobie grono wiernych i zaangażowanych fanów. Druga edycja była pełna zwrotów akcji, a emocje z ekranu przenosiły się do mediów i internetu, gdzie powstała cała społeczność, na bieżąco komentująca każde wydarzenie w Domu. Zarówno pierwsza, jak i druga edycja podniosły oglądalność w paśmie rok do roku, jesienią był to wzrost o 27 proc. w grupie komercyjnej - komentuje portalowi Wirtualnemedia.pl Katarzyna Mazurkiewicz, szefowa TVN7.