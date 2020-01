"Big Brother": Martyna Lewandowska schudła 10 kg

Martyna Lewandowska, która zajęła 2. miejsce w ostatniej edycji programu "Big Brother", pochwaliła się szczupłą sylwetką.

Martyna Lewandowska wzięła udział w drugiej edycji odświeżonego formatu " Big Brother ". Poszło jej świetnie, bo dotarła do samego finału. Przegrała jedynie z Kamilem Lemieszewskim, zajmując drugie miejsce . Teraz dziewczyna pochwaliła się metamorfozą, jaką przeszła w 2019 r.

"Wrzucam tego posta, bo wiem, że wielu z was ma masę postanowień noworocznych. Krótko chciałam opowiedzieć swoją historię. W styczniu tamtego roku wyglądałam tak jak po lewej stronie, miałam problemy z żołądkiem, jelitami i hormonami. Przez stres, złą dietę oraz leki jakie przyjmowałam, przytyłam ponad 10kg! W styczniu 2019 r. pewna osoba zainspirowała mnie do zmiany trybu życia, odstawiłam leki, odrzuciłam wiele produktów w diecie, ograniczyłam mięso i stosowałam dodatkowa suplementację […]Przed programem schudłam kilka kilogramów, w trakcie zgubilam kolejne..Była to moja metamorfoza tego roku!" – napisała.