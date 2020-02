"Big Brother": Kamil i Ewa wzięli sekretny ślub

Kamil Lemieszewski poznał Ewę Kępys w programie "Big Brother". Od razu między nimi zaiskrzyło, a po programie stworzyli relację. Teraz postanowili się pobrać.

Kamil Lemieszewski zasłynął jako najbardziej kontrowersyjny uczestnik ostatniej edycji "Big Brothera". Jego barwna osobowość i jeszcze barwniejsze opowieści sprawiały, że w programie aż wrzało od emocji. Mieszkańcy willi za nim nie przepadali, ale widzowie go pokochali i ostatecznie to on wygrał program. Oprócz nagrody w wysokości 100 tys. zł Kamil w "Big Brotherze" poznał też miłość.